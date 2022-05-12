Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman ve Başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak? 2022 Sınav Takvimi!

Uzman öğretmenlik sınavı ve başöğretmenlik sınavı hakkında bilgiler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından verildi. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak? 2022 Sınav takvimi!
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da katıldığı Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri'nin açılış konuşmasında Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin Resmî Gazete'de yayımlanmasına ilişkin süreci değerlendirdi.
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ve yönetmeliğin öğretmenlere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Özer şöyle dedi: "Yarın yönetmelikteki bahsi geçen uzman ve başöğretmenlik ile ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyu ile paylaşacağız.