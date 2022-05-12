Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman ve Başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak? 2022 Sınav Takvimi!

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ve yönetmeliğin öğretmenlere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Özer şöyle dedi: "Yarın yönetmelikteki bahsi geçen uzman ve başöğretmenlik ile ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyu ile paylaşacağız.