ÖGG sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Sınavı sonuçları erişime açıldı mı? 97. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kariyerini özel güvenlik olarak sürdürmek isteyen binlerce kişi 24 Nisan'da düzenlenen Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi sınavına katıldı ve gözler sonuçlara çevrildi. Peki sonuç ekranına nasıl ulaşılır?
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim Ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Nisan tarihinde yapıldı ve sonuçların 13 Mayıs tarihinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" üzerinden açıklanacak.
ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sına v sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.
Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.