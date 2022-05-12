Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 12.05.2022 09:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2022 09:10
    ABONE OL

    LGS salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen başvurusu nasıl yapılır? LGS MEBBİS görevli başvuru ekranı! LGS 2022 GÖREVLİ ÜCRETLERİ KAÇ TL?

    LGS salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen başvurusu nasıl yapılır? LGS 2022 GÖREVLİ ÜCRETLERİ KAÇ TL? soruları 2022 LGS'ye az bir süre kala sıklıkla araştırılmaya başlandı. Liseye Geçiş Sistemi sınavında gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen olarak görev almak isteyenler başvurular hakkında araştırmalar yapıyor. İşte LGS görev alma başvuru ekranı ve diğer detaylar...

    LGS 2022 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    LGS görev talep başvuruları alınmaya başlandı. 10 Mayıs itibariyle LGS'de görev almak isteyen öğretmenler MEBBİS üzerinden başvurularını yapabilecek. LGS gözetmen ücretleri de belli oldu. LGS görev başvuru ekranına giren öğretmenler hangi salonda gözetmen olacaklarını da öğrenebiliyor. Peki LGS 2022 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR? LGS gözetmen başvurusu nasıl yapılır? İşte Liseye Geçiş Sınavı görev alma başvuru ekranı ve merak edilen diğer soruların yanıtları...

    LGS GÖZETMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Son dakika haberine göre 2022 yılında LGS'de görev almak isteyenler için MEBBİS üzerinden başvuru ekranı açıldı. LGS sınavında salon başkanı, gözetmen ya da yedek gözetmen olarak görev almak isteyen öğretmenler 10-20 Mayıs tarihleri arasında MEBBİS aracılığı ile görev tercihinde bulunabilecekler.

    👉LGS GÖREV TALEP EKRANI

    LGS 2022 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    LGS için öğretmenler üç farklı türde görev üstlenebilecek. Verilen göreve göre alacakları ücret şu şekilde;

    Salon Başkanı – 327,26 TL

    Gözetmen – 317,34 TL

    Yedek Gözetmen – 238,01 TL
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yeni vali atamaları Resmi Gazete’de
    Haberler Memur LGS salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen başvurusu nasıl yapılır? LGS MEBBİS görevli başvuru ekranı! LGS 2022 GÖREVLİ ÜCRETLERİ KAÇ TL?
        SON DAKİKA