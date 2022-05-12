EGM özel güvenlik görevlisi ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir? ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı!

ÖGG SINAVINDAN BAŞARILI NOT ALMAK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Silah Farkı sınavına katılan adaylar, başarılı olmak için yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınavdan en az 50 puan alması gerekmektedir. Temel silahsız puan toplamının ortalama en az 60 olması gerekiyor.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitim alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahı türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için yapmaları gereken bir takım zorunluluklar vardır:

Yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.