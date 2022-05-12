Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? EGM, PA 3.250 bekçi alımı başvuru şartları neler? Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru ekranı...

Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? EGM, PA 3.250 bekçi alımı başvuru şartları neler? Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru ekranına nasıl ulaşılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak istiyor ve başvuru şartları, işlemlerini merak ediyor. İşte detaylar...
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
28 Nisan'da başlayan bekçi alımı başvuruları 13 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Başvurular, https://pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet üzerinden yapılacak.
BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
Hemen şunu belirtelim ki, 2022 1. dönem bekçilik yazılı sınav tarihi henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilerleyen günlerde yeni bir duyuru ile sınav tarihinin açıklanması bekleniyor.
2022 BEKÇİ ALIMI SINAV AŞAMALARI NASIL OLACAK?
Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde yapılır.
1. Müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.