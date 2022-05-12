Atatürk Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 41 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:

- 2547 sSayılı Kanun'un ilgili maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora ve uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf içeren 4 takım dijital dosya (4 adet USB/CD/DVD) halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

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