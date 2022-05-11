Bekçilik başvuru şartları nelerdir? 📢3 bin bekçi alımı 2022 ne zaman? PA, EGM çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır?

Binlerce kişi gündemde 3 bin bekçi alımı 2022 ne zaman sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu ve detaylar da merak edilmeye başlandı. Kariyerini bu yönde hedefleyenler ve işe girmenin hayalini kuran kişiler bekçilik başvuru şartlarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 bin çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Hangi illere bekçi alımı yapılacak?
3 BİN BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN?
Bekçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alıyor.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Henüz 2022 bekçi alımı başvuru şartları açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şu şekildeydi:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
31 yaşından gün almamış olmak,