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    • Memur
    • 10.05.2022 18:24
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    • 10.05.2022 18:24
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    MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? 2022 MSÜ tercih ekranı! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır? Sonuçlar...

    Binlerce kişi gündemde MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? 2022 MSÜ tercih ekranına nasıl ulaşılır sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Mart tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri yapılmaya başlandı ve sonuçlar merakla beklenir oldu. MSÜ tercih sonuçlarının hangi tarihte belli olacağını öğrenmek isteyenler de araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?

    MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? 2022 MSÜ tercih ekranı! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MSÜ tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı ve yerleştirmelerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler de merak edilenler arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...

    MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    2022-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

    2022 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak. Ancak MSÜ 2022 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

    Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.

    2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında 5 Haziran 2022 tarihinde açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklama ilerleyen günlerde gelecek.

    Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

        MSÜ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

        Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

        Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.
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        Haberler Memur MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? 2022 MSÜ tercih ekranı! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır? Sonuçlar...
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