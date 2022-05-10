MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? 2022 MSÜ tercih ekranı! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MSÜ tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı ve yerleştirmelerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler de merak edilenler arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...
MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2022-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.
2022 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak. Ancak MSÜ 2022 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.
2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında 5 Haziran 2022 tarihinde açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklama ilerleyen günlerde gelecek.
Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.