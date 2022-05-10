Güney Kore iş imkanları neler, hangi mesleklerde alım yapılıyor? Güney Kore maaşları ne kadardır? Güney Kore’de işçiler kaç saat çalışır?

Güney Kore'de yaşamak isteyen kişilerin öncelikle yapmaları gereken işlemler, Türkiye'den vize almaktır. Gerekli olan çalışma ya da turist vizesi işlemlerinin sonunda Güney Kore'ye gidilebilir. Ülkeye gidilmesinden sonra ise orada kalabilmek için oturma izninin alınması gereklidir. Oturma izni alabilmek için ülke kişilerden farklı koşulların yerine getirilmesini ve gerekli olan bazı belgelerin teslim edilmesini ister. Oturma izni alındıktan sonra kişiler ülkede yaşamaya başlayabilirler.

Güney Kore'de Türklerin okuyabilecekleri ve iş imkanlarının bulunması sayesinde önü açık olarak görülen bölümler, şöyle sıralanmıştır:

Bu bölümlerin birçoğu, farklı üniversitelerde hem İngilizce hem de Korece olarak verilir. Ülkeye sonradan gitmiş olan kişiler, hangi dilde okumak istiyorlarsa o dilde okuyabilecekleri okulları tercih edebilirler.

Güney Kore'de iş bulabilmek için günümüzde aktif olarak hizmet veren iş bulma siteleri kullanılabilir. Bununla beraber, Güney Kore iş imkanları, bazı şirketler aracılığı ile de sunulur. Türkiye'den Güney Kore'ye anlaşmalı olarak işçi gönderen firmaların da ilanları takip edilebilir.