Bekçilik başvuru şartları nelerdir? 📢3 bin bekçi alımı 2022 ne zaman? PA, EGM çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır?

Binlerce kişi gündemde 3 bin bekçi alımı 2022 ne zaman sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu ve detaylar da merak edilmeye başlandı. Kariyerini bu yönde hedefleyenler ve işe girmenin hayalini kuran kişiler bekçilik başvuru şartlarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 bin çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Hangi illere bekçi alımı yapılacak?