154 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? ŞARTLARI-KONTENJAN- KADRO DAĞILIMI!

ÖZEL ŞARTLAR

A) MİMAR (MİMR)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 18 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren mimarlık bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (18): Adana (1), Ankara (2), Edirne (3), Erzurum (1), Gaziantep (1), Hatay (1), Kütahya (3), Mardin (3), Muğla (1), Sivas (2)

B) MÜHENDİS (MHDS-1)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 13 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (13): Adana (1), Aydın (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), Hatay (1), İstanbul (1), Karabük (1), Mardin (2), Muğla (1), Sivas (1)

C) MÜHENDİS (MHDS-2)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 14 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Mühendislik fakültelerinin elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği veya elektrik-elektronik mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (14): Ankara (4), Diyarbakır (1), Edirne (2), Elazığ (1), Erzurum (1), Konya (1), Kütahya (1), Muğla (1), Samsun (1), Van (1)