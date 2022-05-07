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    • Memur
    • 07.05.2022 20:42
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    • 07.05.2022 20:44
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    📢Halkbank personel alımı başvuru şartları 2022! 🔔En az lisans mezunu başvurular alınacak! 📌Halkbank istihdam yapılacak kadrolar ise...

    İş arayan vatandaşlar tarafından Halkbank personel alımı başvuru şartları 2022 merak edilerek yoğun bir şekilde araştırılıyor. Banka bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce kişi Halkbank'ın hangi kadrosuna alım yapılacağını ve aranan şartların neler olduğunu öğrenmek istiyor. En az lisans mezunu başvurular alınacak ve sınava katılacak, başarılı sonuç alacak adaylar değerlendirilecek. Başvuru ve sınav tarihleri açıklanırken Halkbank istihdam yapılacak kadrolar da belli oldu. Halkbank personel alımı başvurusuna dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    📢Halkbank personel alımı başvuru şartları 2022!

    📢Halkbank personel alımı başvuru şartları 2022 arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. En az lisans mezunu başvurular alınacak ve Halkbank istihdam yapılacak kadrolar da belli oldu. Bankada kariyer hedefi olan ve güncel ilanları yoğun bir şekilde araştıran binlerce kişi Halkbank personel alımına ilişkin detayları öğrenmek istiyor ve tüm ayrıntılar haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    HALKBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

    Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

    Başvuru Tarihleri : 06 Mayıs 2022 - 27 Mayıs 2022

    Sınav Tarihi : 25 Haziran 2022

    SINAVA KATILMA KOŞULLARI

    Giriş Sınavına katılabilmek için;
    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
    c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
    ç) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
    d) 01.01.1993 ve sonrası, 01.01.2004 öncesi doğumlu olmak,
    e) Mezuniyet kriterine ilişkin; aşağıdaki Tablo'da belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans veya yüksek lisans bölümlerinden 15 Ağustos 2022 itibarıyla mezun olmak veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak.

        f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)
        g) Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf veya en az 31 Aralık 2022 tarihine kadar tecilli olmak ya da bedelli askerlikten yararlanacak olmak,
        ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,
        Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir

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        Haberler Memur 📢Halkbank personel alımı başvuru şartları 2022! 🔔En az lisans mezunu başvurular alınacak! 📌Halkbank istihdam yapılacak kadrolar ise...
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