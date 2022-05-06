Bekçi alımı başvuru ücreti 2022 ne kadar? EGM, PA 3.250 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçilik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 28 Nisan'da başlayan bekçi alımı başvuruları 13 Mayıs tarihinde sona erecek ve işlemlerini doğru bir şekilde tamamlamak isteyenler pek çok bilgiyi merak ediyor. İşte detaylar...
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ 2022 NE KADAR?
İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 340 TL 28.04.2022 saat 09.00'dan 13.05.2022 saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.
Sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (İnternet Bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)
Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında "sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu" istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, "2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇILIĞI GIRIŞ SINAVI" için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontu şahsen başvuru esnasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.