97. dönem özel güvenlik sınav sonuç ekranı: egm.gov.tr 2022 EGM 97.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları son dakika açıklandı mı?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ÖGG sınavı hakkında araştırmalar artış gösterdi. 97. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından sonuçların açıklanma tarihi merak konusu oldu. Sınava katılan binlerce aday bu kapsamda ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. ÖGG sınav sonuç tarihi belli oldu mu?
Özel güvenlik sınav sonuçlarının duyurulacağı tarih hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim Ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavına giren adaylar soruların ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. Sonuçlar mayıs ayı içerisinde açıklanacak.
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel güvenlik sınav sonuçlarının 13 Mayıs tarihinde açıklanması planlanılıyor.