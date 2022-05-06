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    • Memur
    • 06.05.2022 20:22
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    • 06.05.2022 20:22
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    97. dönem özel güvenlik sınav sonuç ekranı: egm.gov.tr 2022 EGM 97.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları son dakika açıklandı mı?

    97. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı 24 Nisan'da gerçekleştirildi. Sınavın ardından adayların 97. ÖGG sonuçları için heyecanlı bekleyişe başladı. Aynı zamanda adaylar arama motorlarında ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. ÖGG sınav sonuç tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    97. dönem özel güvenlik sınav sonuç ekranı!

    Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ÖGG sınavı hakkında araştırmalar artış gösterdi. 97. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından sonuçların açıklanma tarihi merak konusu oldu. Sınava katılan binlerce aday bu kapsamda ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. ÖGG sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

    Özel güvenlik sınav sonuçlarının duyurulacağı tarih hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim Ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavına giren adaylar soruların ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. Sonuçlar mayıs ayı içerisinde açıklanacak.

    ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Özel güvenlik sınav sonuçlarının 13 Mayıs tarihinde açıklanması planlanılıyor.



        Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

        Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
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        Haberler Memur 97. dönem özel güvenlik sınav sonuç ekranı: egm.gov.tr 2022 EGM 97.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları son dakika açıklandı mı?
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