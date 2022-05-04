5 MAYIS OGM KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN! OGM kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgula! İL İL OGM KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

OGM kura sonuçları gündemde yer almaya devam ediyor. Binlerce kişi yaşadığı ilde kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceğini ve sonuçları hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki OGM kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte İL İL OGM KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ MAYIS 2022 ve OGM kura çekimi canlı yayın izleme linki...
OGM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İllerde bulunan Orman Bölge Müdürlükleri kura çekimini farklı tarihlerde gerçekleştiriyor. 28 Nisan Perşembe günü OGM 5 bin işçi alımı kura çekimi Bursa'da gerçekleşirken Denizli'de 5 Mayıs, ve Adana'da ise 29 Mayıs'ta gerçekleşecek.
Şehirlere göre özel takvim çıkarılan OGM kura çekiminde Orman Genel Müdürlüğüne bağlı olan il müdürlükleri duyuruları baz alınacak.
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OGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
OGM kura sonuçları il il olarak açıklanmaya devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden açıklanan sonuçlar aynı yerden sorgulanıyor. Kura çekimi yapılan illerde sonuçlar hazırlanıyor, diğer illerdeki sonuçlar için de son tarih verildi.
Yapılan açıklamada "Noter huzurunda çekilen kura sonuçları 08/05/2022 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüz web sayfasında ilan edilecektir." Denildi.