154 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? ŞARTLARI-KONTENJAN- KADRO DAĞILIMI!

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve kontenjan tablosu haberimizde yer alıyor. 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım ilanı yayımladı. İlana göre KPSS puanı ile mimar, mühendis, şehir plancısı, tekniker ve teknisyen kadrolarına alım yapılacak. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır?
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alımı başvuruları başlıyor. Başvurular elektronik ortamda https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alıncak. Başvurular 29 Nisan'da başlayıp 13 Mayıs'ta sona erecek.
Başvuru şarları, alım yapılacak iller, başvuru ekranı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 154 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE ALIM YAPILACAK İLLER
GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
ÖZEL ŞARTLAR
A) MİMAR (MİMR)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 18 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren mimarlık bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (18): Adana (1), Ankara (2), Edirne (3), Erzurum (1), Gaziantep (1), Hatay (1), Kütahya (3), Mardin (3), Muğla (1), Sivas (2)
B) MÜHENDİS (MHDS-1)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 13 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (13): Adana (1), Aydın (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), Hatay (1), İstanbul (1), Karabük (1), Mardin (2), Muğla (1), Sivas (1)
C) MÜHENDİS (MHDS-2)
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 14 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Mühendislik fakültelerinin elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği veya elektrik-elektronik mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.
3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.
4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (14): Ankara (4), Diyarbakır (1), Edirne (2), Elazığ (1), Erzurum (1), Konya (1), Kütahya (1), Muğla (1), Samsun (1), Van (1)