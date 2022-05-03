Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 03.05.2022 14:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2022 14:26
    ABONE OL

    3 MAYIS OGM KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN! OGM kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgula! İL İL OGM KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

    OGM kura sonuçları gündemde yer almaya devam ediyor. Binlerce kişi yaşadığı ilde kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceğini ve sonuçları hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki OGM kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte İL İL OGM KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ MAYIS 2022 ve OGM kura çekimi canlı yayın izleme linki...

    OGM KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    3 MAYIS OGM KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN! OGM kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgulam nasıl yapılır? soruları son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) 5 bin geçici işçi alımı için başvurular 15 Nisan'da tamamlandı. Başvuru yapan adayların gözler bu kez kura çekimi ve sonuç tarihine çevrildi. Peki, Orman Genel Müdürlüğü kura sonuçları açıklandı mı? İşte İL İL OGM KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ, OGM kura çekimi tarihi ve isim listesi 2022 detayları...

    OGM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    İllerde bulunan Orman Bölge Müdürlükleri kura çekimini farklı tarihlerde gerçekleştiriyor. 28 Nisan Perşembe günü OGM 5 bin işçi alımı kura çekimi Bursa'da gerçekleşirken Denizli'de 5 Mayıs, ve Adana'da ise 29 Mayıs'ta gerçekleşecek.

    Şehirlere göre özel takvim çıkarılan OGM kura çekiminde Orman Genel Müdürlüğüne bağlı olan il müdürlükleri duyuruları baz alınacak.

    İL İL OGM KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    OGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    OGM kura sonuçları il il olarak açıklanmaya devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden açıklanan sonuçlar aynı yerden sorgulanıyor. Kura çekimi yapılan illerde sonuçlar hazırlanıyor, diğer illerdeki sonuçlar için de son tarih verildi.

    Yapılan açıklamada "Noter huzurunda çekilen kura sonuçları 08/05/2022 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüz web sayfasında ilan edilecektir." Denildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Anketlerdeki HDP oyunu ifşa oldu
    Haberler Memur 3 MAYIS OGM KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN! OGM kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgula! İL İL OGM KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ
        SON DAKİKA