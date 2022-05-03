3 MAYIS OGM KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN! OGM kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgula! İL İL OGM KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

3 MAYIS OGM KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN! OGM kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgulam nasıl yapılır? soruları son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) 5 bin geçici işçi alımı için başvurular 15 Nisan'da tamamlandı. Başvuru yapan adayların gözler bu kez kura çekimi ve sonuç tarihine çevrildi. Peki, Orman Genel Müdürlüğü kura sonuçları açıklandı mı? İşte İL İL OGM KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ, OGM kura çekimi tarihi ve isim listesi 2022 detayları...