ANKARA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ankara Orman Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

''Bölge Müdürlüğümüze bağlı işyerlerine 147 adet Diğer Orman İşçisi, 31 adet Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar, 11 adet Aşçı, 30 adet İtfaiyeci, 3 adet İşletme Elektronik Bakımcısı olmak üzere toplamda 222 adet Geçici İşçi alımı yapılacaktır.

Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Ostim Hizmet Merkezi tarafından ekte yer alan işyerlerimize yapılan başvurulardan talep edilen kontenjan sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday Noter huzurunda 28/04/2022 Perşembe günü saat 09:00'da Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü, Güvercinlik Bahçekapı Mahallesi Behiçbey Tren İstasyonu Karşısı - Etimesgut / ANKARA adresinde çekilecek kura ile belirlenecektir. Başvuru sayısı talep edilen işgücü sayısının 4 katını geçmeyen pozisyonlar için noter kurası çekilmeyecektir.

"Öncelikli Olanlardan Kuraya Katılacaklar" talep edilen işgücü sayısının 4 katından az olması halinde kuraya tabi tutulmayacaktır. Noter kurasından çıkan asil ve yedek adaylar Bölge Müdürlüğümüz web sayfasında duyurulacak olan tarih aralığında evrak teslimi yapacaktır. Adaylar sosyal mesafe kurallarına riayet ederek noter huzurunda yapılacak kura çekimini izleyebileceklerdir.

Noter huzurunda çekilen kura sonuçları en geç 08/05/2022 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüz (https://ankaraobm.ogm.gov.tr) web sayfasında ilan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.''