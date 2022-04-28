Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 sözleşmeli personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 65 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli, teknisyen gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

-170 cm'den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'ten fazla, 15'ten az olmamak (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95'ten fazla, 80-15=65'ten az olmaması gerekmektedir.)

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