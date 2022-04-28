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    • Memur
    • 28.04.2022 11:22
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    • 28.04.2022 11:25
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    Bekçi alımı kontenjanları 2022! 3.250 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçilik başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor?

    Binlerce kişi gündemde yoğun bir şekilde bekçi alımı kontenjanları 2022 araştırmasını yapıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü 3.250 bekçi alımı yapacağını duyurmuştu ve ne zaman başlayacağı, başvuru şartları hakkında bilgiler kariyerini bu yönde ilerletmek isteyenler tarafından merak edilir oldu. Ülke genelinde alımlar yapılacak ve 2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı duyurusu ve kılavuzu yayımlandı. Peki 3.250 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçilik başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor?

    takvim.com.tr
    Bekçi alımı kontenjanları 2022!

    Bekçi alımı kontenjanları 2022! 3.250 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçilik başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 81 il genelinde 3.250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak ve heyecanla beklenen kılavuz yayınlandı, bekçi alımı başvuruları ile ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

    BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2022?

    81 ilimize (3.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

    Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

    Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

    Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) En az 167 cm boyunda olmak,

    d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

    e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

    f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

    g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

        h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

        j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

        k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

        l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

        n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

        s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

        t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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        Derece yaptılar ödülü kazandılar
        Haberler Memur Bekçi alımı kontenjanları 2022! 3.250 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçilik başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor?
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