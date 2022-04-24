POLİS AKADEMİSİ ( pa.edu.tr) 3 BİN 250 bekçi alımı başvuru ekranı! PA EGM 81 il 3250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir? 2022 Bekçilik sınavı - İl kontenjanları!

Akademinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek üzere 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.