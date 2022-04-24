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    • 25.04.2022 09:06
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    PA EGM 81 il 3250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir? POLİS AKADEMİSİ ( pa.edu.tr) 3 BİN 250 bekçi alımı başvuru ekranı! 2022 Bekçilik sınavı - İl kontenjanları!

    Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi pa.edu.tr'den bekçi alımına ilişkin duyuru yayımlandı. Yapılan açıklamada, 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı gerçekleştirileceği bildirildi. Peki, PA 81 ilde 3250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir? Polis Akademisi bekçi alımı il kontenjanları açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    POLİS AKADEMİSİ pa.edu.tr 3 BİN 250 bekçi alımı başvuru ekranı!

    Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama geldi. Bekçi alımı için Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden, "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sinavı Duyurusu" başlıklı duyuru yayınlandı. Yapılan açıklama kapsamında, 81 ilde 3250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı belirtildi. Peki, PA 81 ilde 3250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir? Polis Akademisi bekçi alımı il kontenjanları açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    Akademinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek üzere 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.

    81 il valiliğinde istihdam edilecek bekçiler, en az lise ve dengi okul mezunu olacak.

    Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları ileri bir tarihte açıklanacak.

        İŞTE YAPILAN DUYURU:

        7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

        Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

        Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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        Haberler Memur PA EGM 81 il 3250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir? POLİS AKADEMİSİ ( pa.edu.tr) 3 BİN 250 bekçi alımı başvuru ekranı! 2022 Bekçilik sınavı - İl kontenjanları!
            SON DAKİKA