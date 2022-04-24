PA EGM 81 il 3250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir? POLİS AKADEMİSİ ( pa.edu.tr) 3 BİN 250 bekçi alımı başvuru ekranı! 2022 Bekçilik sınavı - İl kontenjanları!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama geldi. Bekçi alımı için Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden, "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sinavı Duyurusu" başlıklı duyuru yayınlandı. Yapılan açıklama kapsamında, 81 ilde 3250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı belirtildi. Peki, PA 81 ilde 3250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir? Polis Akademisi bekçi alımı il kontenjanları açıklandı mı? İşte merak edilenler!
Akademinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek üzere 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.
81 il valiliğinde istihdam edilecek bekçiler, en az lise ve dengi okul mezunu olacak.
Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları ileri bir tarihte açıklanacak.