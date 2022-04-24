97. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. Özel Güvenlik sınavı sonuçları kaç günde açıklanır? ÖGNET 73. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuç sorgulama!

97. Özel Güvenlik sınavı saat kaçta başlayacak? Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan takvim ile birlikte, sınav detayları ve sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, 97. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. Özel Güvenlik sınavı sonuçları kaç günde açıklanır? 73. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuç sorgulama!
97. ÖGG ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2022 yılında gerçekleştirilecek Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim ve yenileme eğitim sınavlarının (ÖGG) tarihlerini açıkladı.
Bu yılın ilk sınavı olan Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim Ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı, şubat ayında yapıldı. Yılın ikinci sınavı ise nisan ayında gerçekleştirilecek.
Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Nisan 2022 Pazar günü yapılacak.
97. ÖGG sınav yerleri nasıl öğrenilir?
İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından sınava katılacak adayların, ÖGNET üzerinden okul/sınıf yerleştirme işlemi gerçekleştiriliyor.
ÖGG sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, ÖGNET üzerinden yerleştirme bilgilerine ulaşabiliyor.