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    • Memur
    • 23.04.2022 21:43
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    • 23.04.2022 21:43
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    Hastanede kariyer hedefleyenler dikkat! 📌Vardiyaya uygun sözleşmeli olarak çalışacak personel alınacak! Başvuru şartları ise...

    Hastanede kariyer hedefleyen binlerce kişi hangi hastanelerin ne kadar eleman alacağını, güncel ilanları yakından takip ediyor. Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurunca başvuru şartlarının neler olduğu merak edilmeye başlandı. Pamukkale Üniversitesi'ne vardiyaya uygun sözleşmeli olarak 81 çalışacak personel alınacak, hangi kadrolara hangi şartlarda eleman alımı yapılacağını haberimizden öğrenebilirsiniz. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne bağlı PAÜ Hastaneleri ek hizmet binasında istihdam edilecek olan personel alımlarına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Hastanede kariyer hedefleyenler dikkat!

    Pamukkale Üniversitesi'ne vardiyaya uygun sözleşmeli olarak 81 çalışacak personel alınacak vce detaylar iş arayanlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Özellikle hastanede kariyer hedefleyenler yoğun ilgi gösteriyor ve Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne bağlı PAÜ Hastaneleri ek hizmet binasında istihdam edilecek olan personellerin hangi kadrolara alınacağı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HASTANE PERSONELİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    81 hastane personeli için başvurular 22 Nisan'da başladı ve 9 Mayıs tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Adayların taşıması gereken başvuru şartları ve ilan detayları şu şekilde sıralandı:

    Resmi Gazete'de yayımlanan hastane personeli alımı için, "31816Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne bağlı PAÜ Hastaneleri ek hizmet binasında (Pamukkale Karahayıt Mahallesi) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4' üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanı hariç) sözleşmeli personel alınacaktır" ifadesi kullanıldı.

    * Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, "hemşire " unvanına başvuru yapamaz.

    ** Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4'lük sistemdeki notların 100'lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan, yine eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya hak verilecektir. Doğum tarihleri de eşit olması halinde noter huzurunda kura usulü ile aday belirlenecektir.) ile alınacaktır.

        ***ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ve Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) birbirine çift yönlü olarak denktir/eşdeğerdir.

        GENEL ŞARTLAR:
        1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

        2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

        3- 657 sayılı Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

        4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

        5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.

        6- 2020 yılı KPSS (B) grubu [(KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)] sınav sonuç belgesine sahip olmak.

        7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

        8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

        9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

        10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6′ ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…" hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

        11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir
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        Haberler Memur Hastanede kariyer hedefleyenler dikkat! 📌Vardiyaya uygun sözleşmeli olarak çalışacak personel alınacak! Başvuru şartları ise...
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