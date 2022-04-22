MSÜ TERCİH YAP! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercih son gün ne zaman?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları adaylar tarafından sorgulanıyor. Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih döneminin başlamasının hemen ardından, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna da yanıt aranıyor. İşte tercih dönemine ilişkin merak edilen bilgiler!
MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adaylar, 8 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar tercihlerini yapacak.
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2022 MSÜ tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. Adaylar tercihleri ise 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında tercih yapamayan adaylar için 2. seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.