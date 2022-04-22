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    • Memur
    • 22.04.2022 16:57
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    • 22.04.2022 16:57
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    MSÜ TERCİH YAP! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercih son gün ne zaman?

    2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca öğrenci, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesine girmek için sınavlarını tamamladı ve tercih işlemlerini yapıyor. MSÜ hayali kuran öğrenciler MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    MSÜ TERCİH YAP! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları adaylar tarafından sorgulanıyor. Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih döneminin başlamasının hemen ardından, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna da yanıt aranıyor. İşte tercih dönemine ilişkin merak edilen bilgiler!

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adaylar, 8 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar tercihlerini yapacak.

    MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    2022 MSÜ tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. Adaylar tercihleri ise 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında tercih yapamayan adaylar için 2. seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

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        MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Tercih yapan adayların başvuru sonuçları ise 17 Haziran tarihinde ÖSYM sitesinden ilan edilmesi bekleniyor.

        MSÜ KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

        MSÜ tercihlerinin başlamasının ardından tercih yapan adaylar kontenjan sayısını merak etmeye başladı. Sınava giren kişi sayısının belli olmadığı gibi kadın ve erkek aday ile genel kontenjan sayısı da belli olmadı. Kontenjan sayılarının açıklanması halinde sizlerle paylaşacağız.

        MSÜ ERKEK VE KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLARI

        Erkek ve kadın adayları için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:

        HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
        KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
        DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
        KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651
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        Haberler Memur MSÜ TERCİH YAP! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercih son gün ne zaman?
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