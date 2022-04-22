MSÜ TERCİH YAP! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercih son gün ne zaman?

MSÜ KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

MSÜ tercihlerinin başlamasının ardından tercih yapan adaylar kontenjan sayısını merak etmeye başladı. Sınava giren kişi sayısının belli olmadığı gibi kadın ve erkek aday ile genel kontenjan sayısı da belli olmadı. Kontenjan sayılarının açıklanması halinde sizlerle paylaşacağız.

MSÜ ERKEK VE KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLARI

Erkek ve kadın adayları için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651