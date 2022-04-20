Başvuruları 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında alınan, sınavı ise 3 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı seçme sınavının sonuçları bekleniyor. Peki İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı İcra Müdür-Müdür Yardımcısı seçme sınavı sonuçları açıklandı mı?
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 İcra Müdür-Müdür Yardımcısı seçme sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından uygulanan sınavın sonuçları açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
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