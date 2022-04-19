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    • Memur
    • 19.04.2022 09:10
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    • 19.04.2022 09:55
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    Adalet Bakanlığı İcra Müdür-Müdür Yardımcısı seçme sınavı sonuçları açıklandı mı? İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman açıklanacak?

    2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2022-İcra) Nisan ayının ilk haftası Ankara'da düzenlenmişti. Sınav, saat 10.15'te başladı ve cevaplama süresi 105 dakika oldu. Sınava katılım sağlayan yüzlerce aday şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı İcra Müdür-Müdür Yardımcısı seçme sınavı sonuçları açıklandı mı?

    İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Başvuruları 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında alınan, sınavı ise 3 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı seçme sınavının sonuçları bekleniyor. Peki İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı İcra Müdür-Müdür Yardımcısı seçme sınavı sonuçları açıklandı mı?

    İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022 İcra Müdür-Müdür Yardımcısı seçme sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından uygulanan sınavın sonuçları açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

    2022-İcra: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri İçin Tıklayınız
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    Haberler Memur Adalet Bakanlığı İcra Müdür-Müdür Yardımcısı seçme sınavı sonuçları açıklandı mı? İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman açıklanacak?
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