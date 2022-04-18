2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2022-İcra) Nisan ayının ilk haftası Ankara'da düzenlenmişti. Sınav, saat 10.15'te başladı ve cevaplama süresi 105 dakika oldu. Sınava katılım sağlayan yüzlerce aday şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı İcra Müdür-Müdür Yardımcısı seçme sınavı sonuçları açıklandı mı?