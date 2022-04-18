Havalimanlarına KPSS'siz, sınavsız, puansız işçi ve memur alımı müjdesi! İŞKUR 2022 iş ilanı! 18 ila 45 yaş arası en az ilkokul mezunu...

Havalimanlarına Mutfak Görevlisi, Sıhhi Tesisatçı,Beden İşçisi, Elektrik Teknisyeni, Bilgi İşlem Destek Elemanı, Mekanik Bakım Onarımcısı alımı yapılacak. Personeller İstanbul ve Muğla'daki havalimanlarında çalışacak. İŞKUR müjdeli haberi duyurdu. İş arayanlar, dolgun maaşla çalışmak isteyenler, havalimanlarında istihdam edilecek personellerde KPSS puanı aranmayacak ve sınav yapılmayacak. Tam zamanlı olacak sözleşmelerde tüm detaylar belirtildi. İşte İŞKUR havalimanı işçi/memur/personel alım ilanları...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan günce iş ilanlarında havalimanları bünyesinde istihdam edilmek üzere en az ilkokul mezunu 24 işçi ve memur alımının yapılacağı kaydedildi.
İstanbul ve Muğla Havalimanlarında görevlendirilecekler işçi, memur ve personellerin unvan ve statüleri de belirtildi.
İSTANBUL'A 11, MUĞLA'YA 13 İŞÇİ MEMUR ALINACAK!
İstanbul Havalimanı'na 11 ve Muğla YDA Havalimanı'na 13 olmak üzere toplamda 24 kişi alınacak.
İşçi ve Memur Dağılımları
• 10 İstanbul Halkalı Yeni Havalimanı Beden İşçisi,
• 1 İstanbul Çukurova Havalimanı 1 Mutfak Görevlisi,
• 3 Muğla YDA Havalimanı Sıhhi Tesisatçı,
• 3 Muğla YDA Havalimanı Elektrik Teknisyeni,
• 3 Muğla YDA Havalimanı Elektronik Teknisyeni,
• 3 Muğla YDA Havalimanı Bilgi İşlem Destek Elemanı,
• 1 Muğla YDA Havalimanı Mekanik Bakım Onarımcısı,
Genel Başvuru Şartları
• T.C. vatandaşı olmak
• En az ilkokul mezunu olmak
• 18 ila 40 yaş aralığında olmak
Beden İşçisi Alımı İçin Başvuru Şartları
• 18 ila 40 yaş aralığında olmak
• En az ilkokul mezunu olmak
• Engelli personel olmak
Mutfak Görevlisi
• Okur yazar şartı yok
• Kadın aday olmak
• Ofis temizliği yapmak
• 35 ila 45 yaş aralığında olmak
• Kağıthane ilçesine yakın konumda bulunmak
Sıhhi Tesisatçı
• Meslek liselerinin tesisat veya dengi okullarından mezun olmak
• Bakım onarım tecrübesi ve deneyimi bulunmak
• Bilgisayar ve ofis programlarına hakim olmak
• Askerlik sorunu bulunmamak
• 35 yaşını aşmamış olmak
• Vardiyalı sistemde çalışabilmek
• Sorumluluk sahibi olmak
Elektrik Teknisyeni
• Meslek liselerinin elektrik bölümünden mezun olmak
• Vardiyalı çalışabilmek
• Arıza bakım çalışmalarında tecrübe ve deneyime sahip olmak
• Elektrik ve kumanda panoları hususunda tecrübeli olmak
• En az 2 yıl tecrübesi bulunmak
• Askerlik sorunu bulunmamak
• 36 yaşını aşmamak
Elektronik Teknisyeni
• Meslek liselerinin Elektronik, Elektrik, Mekanik, Otomasyon veya Bilgi İşlem bölümlerinden mezun olmak
• 36 yaşını aşmamak
• Askerliğini yapmış olmak
• Ekipman ve tesisat konularında deneyimi bulunmak
• Bakım arıza konularında 2 yıl deneyim ve tecrübeli olmak