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    • Memur
    • 18.04.2022 11:54
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    • 18.04.2022 11:54
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    Havalimanlarına KPSS'siz, sınavsız, puansız işçi ve memur alımı müjdesi! İŞKUR 2022 iş ilanı! 18 ila 45 yaş arası en az ilkokul mezunu...

    Havalimanlarına KPSS'siz, sınavsız, puansız işçi ve memur alımı yapılacak. Başvurular 2 gün önce başladı. Adaylar başvuru işlemlerini İŞKUR'a yapacak. Ardından da değerlendirme süreci başlayacak. İŞKUR 2022 güncel iş ilanlarında İstanbul ve Muğla'daki havalimanlarına alım yapılacağı bilgisi yer aldı. Adayların 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor, en az ilkokul mezunu olanların başvuruları kabul edilecek. Mutfak Görevlisi, Sıhhi Tesisatçı,Beden İşçisi, Elektrik Teknisyeni, Bilgi İşlem Destek Elemanı, Mekanik Bakım Onarımcısı alınacak. İşte detaylar...

    Havalimanlarına KPSS’siz, sınavsız, puansız işçi ve memur alımı müjdesi!

    Havalimanlarına Mutfak Görevlisi, Sıhhi Tesisatçı,Beden İşçisi, Elektrik Teknisyeni, Bilgi İşlem Destek Elemanı, Mekanik Bakım Onarımcısı alımı yapılacak. Personeller İstanbul ve Muğla'daki havalimanlarında çalışacak. İŞKUR müjdeli haberi duyurdu. İş arayanlar, dolgun maaşla çalışmak isteyenler, havalimanlarında istihdam edilecek personellerde KPSS puanı aranmayacak ve sınav yapılmayacak. Tam zamanlı olacak sözleşmelerde tüm detaylar belirtildi. İşte İŞKUR havalimanı işçi/memur/personel alım ilanları...

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan günce iş ilanlarında havalimanları bünyesinde istihdam edilmek üzere en az ilkokul mezunu 24 işçi ve memur alımının yapılacağı kaydedildi.

    İstanbul ve Muğla Havalimanlarında görevlendirilecekler işçi, memur ve personellerin unvan ve statüleri de belirtildi.

    İSTANBUL'A 11, MUĞLA'YA 13 İŞÇİ MEMUR ALINACAK!

    İstanbul Havalimanı'na 11 ve Muğla YDA Havalimanı'na 13 olmak üzere toplamda 24 kişi alınacak.

    İşçi ve Memur Dağılımları

    • 10 İstanbul Halkalı Yeni Havalimanı Beden İşçisi,
    • 1 İstanbul Çukurova Havalimanı 1 Mutfak Görevlisi,
    • 3 Muğla YDA Havalimanı Sıhhi Tesisatçı,
    • 3 Muğla YDA Havalimanı Elektrik Teknisyeni,
    • 3 Muğla YDA Havalimanı Elektronik Teknisyeni,
    • 3 Muğla YDA Havalimanı Bilgi İşlem Destek Elemanı,
    • 1 Muğla YDA Havalimanı Mekanik Bakım Onarımcısı,

    Genel Başvuru Şartları

    • T.C. vatandaşı olmak
    • En az ilkokul mezunu olmak
    • 18 ila 40 yaş aralığında olmak

    Beden İşçisi Alımı İçin Başvuru Şartları

    • 18 ila 40 yaş aralığında olmak
    • En az ilkokul mezunu olmak
    • Engelli personel olmak

    Mutfak Görevlisi

    • Okur yazar şartı yok
    • Kadın aday olmak
    • Ofis temizliği yapmak
    • 35 ila 45 yaş aralığında olmak
    • Kağıthane ilçesine yakın konumda bulunmak

    Sıhhi Tesisatçı

    • Meslek liselerinin tesisat veya dengi okullarından mezun olmak
    • Bakım onarım tecrübesi ve deneyimi bulunmak
    • Bilgisayar ve ofis programlarına hakim olmak
    • Askerlik sorunu bulunmamak
    • 35 yaşını aşmamış olmak
    • Vardiyalı sistemde çalışabilmek
    • Sorumluluk sahibi olmak

    Elektrik Teknisyeni

    • Meslek liselerinin elektrik bölümünden mezun olmak
    • Vardiyalı çalışabilmek
    • Arıza bakım çalışmalarında tecrübe ve deneyime sahip olmak
    • Elektrik ve kumanda panoları hususunda tecrübeli olmak
    • En az 2 yıl tecrübesi bulunmak
    • Askerlik sorunu bulunmamak
    • 36 yaşını aşmamak

    Elektronik Teknisyeni

    • Meslek liselerinin Elektronik, Elektrik, Mekanik, Otomasyon veya Bilgi İşlem bölümlerinden mezun olmak
    • 36 yaşını aşmamak
    • Askerliğini yapmış olmak
    • Ekipman ve tesisat konularında deneyimi bulunmak
    • Bakım arıza konularında 2 yıl deneyim ve tecrübeli olmak

        Bilgi İşlem

        • Meslek Yüksek Okullarının bilgisayar ve elektronik bölümlerinden mezun olmak
        • Windows işletim sistemleri ve Office yazılımlarına hakim olmak
        • Bilgi işlem alanında 3 yıl tecrübe edinmek
        • 36 yaşını aşmamak
        • Girişimci olmak

        Mekanik Bakım Onarım

        • En az meslek ya da teknik liselerinin makine, Mekatronik, torna tesviye, metal işleri bölümlerinden mezun olmak
        • Ark kaynağı yapmak
        • Mekanik makine bakım alanında en az 2 yıl tecrübesi ve deneyimi olmak
        35 yaşını aşmamak

        HAVALİMANI İŞÇİ MEMUR ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        Havalimanı iş ve memur alımları 16 Nisan ila 16 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvuruların değerlendirilmesi sonrasında alımlar yapılacak.

        İstanbul Halkalı Yeni Havalimanı Beden İşçisi: 00006663898
        İstanbul Çukurova Havalimanı 1 Mutfak Görevlisi: 00006716294
        Muğla YDA Havalimanı Sıhhi Tesisatçı: 00006678453
        Muğla YDA Havalimanı Elektrik Teknisyeni: 00006695730
        Muğla YDA Havalimanı Elektronik Teknisyeni: 00006695755
        Muğla YDA Havalimanı Bilgi İşlem Destek Elemanı: 00006696554
        Muğla YDA Havalimanı Mekanik Bakım Onarımcısı: 00006678476
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        Haberler Memur Havalimanlarına KPSS'siz, sınavsız, puansız işçi ve memur alımı müjdesi! İŞKUR 2022 iş ilanı! 18 ila 45 yaş arası en az ilkokul mezunu...
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