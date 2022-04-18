Havalimanlarına KPSS'siz, sınavsız, puansız işçi ve memur alımı müjdesi! İŞKUR 2022 iş ilanı! 18 ila 45 yaş arası en az ilkokul mezunu...

Mutfak Görevlisi

• Okur yazar şartı yok

• Kadın aday olmak

• Ofis temizliği yapmak

• 35 ila 45 yaş aralığında olmak

• Kağıthane ilçesine yakın konumda bulunmak

Sıhhi Tesisatçı

• Meslek liselerinin tesisat veya dengi okullarından mezun olmak

• Bakım onarım tecrübesi ve deneyimi bulunmak

• Bilgisayar ve ofis programlarına hakim olmak

• Askerlik sorunu bulunmamak

• 35 yaşını aşmamış olmak

• Vardiyalı sistemde çalışabilmek

• Sorumluluk sahibi olmak

Elektrik Teknisyeni

• Meslek liselerinin elektrik bölümünden mezun olmak

• Vardiyalı çalışabilmek

• Arıza bakım çalışmalarında tecrübe ve deneyime sahip olmak

• Elektrik ve kumanda panoları hususunda tecrübeli olmak

• En az 2 yıl tecrübesi bulunmak

• Askerlik sorunu bulunmamak

• 36 yaşını aşmamak

Elektronik Teknisyeni

• Meslek liselerinin Elektronik, Elektrik, Mekanik, Otomasyon veya Bilgi İşlem bölümlerinden mezun olmak

• 36 yaşını aşmamak

• Askerliğini yapmış olmak

• Ekipman ve tesisat konularında deneyimi bulunmak

• Bakım arıza konularında 2 yıl deneyim ve tecrübeli olmak