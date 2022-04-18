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    • Memur
    • 18.04.2022 21:50
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    • 18.04.2022 21:54
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    📢3 bin bekçi alımı 2022 ne zaman? Bekçilik başvuru şartları nelerdir? PA, EGM çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır?

    Binlerce kişi gündemde 3 bin bekçi alımı 2022 ne zaman sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu ve detaylar da merak edilmeye başlandı. Kariyerini bu yönde hedefleyenler ve işe girmenin hayalini kuran kişiler bekçilik başvuru şartlarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 bin çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Hangi illere bekçi alımı yapılacak?

    takvim.com.tr
    📢3 bin bekçi alımı 2022 ne zaman?

    Bekçi alımı 2022 ne zaman? Bekçilik başvuru şartları nelerdir? PA, EGM çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak olan 3 bin bekçi alımı başvurularına dair tüm detaylar merak konusu oldu. Haberimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

    3 BİN BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN?

    Bekçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alıyor.

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Henüz 2022 bekçi alımı başvuru şartları açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şu şekildeydi:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    En az 167 cm boyunda olmak,

    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

    31 yaşından gün almamış olmak,

        Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

        BEKÇİ MAAŞI 2022 NE KADAR?

        Yeni bekçi maaşları henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yılın bekçilik maaşları ise;
        İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL
        Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL
        Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL idi.
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        Haberler Memur 📢3 bin bekçi alımı 2022 ne zaman? Bekçilik başvuru şartları nelerdir? PA, EGM çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır?
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