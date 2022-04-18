📢3 bin bekçi alımı 2022 ne zaman? Bekçilik başvuru şartları nelerdir? PA, EGM çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır?

Bekçi alımı 2022 ne zaman? Bekçilik başvuru şartları nelerdir? PA, EGM çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak olan 3 bin bekçi alımı başvurularına dair tüm detaylar merak konusu oldu. Haberimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
3 BİN BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN?
Bekçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alıyor.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Henüz 2022 bekçi alımı başvuru şartları açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şu şekildeydi:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
31 yaşından gün almamış olmak,