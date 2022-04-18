2022 MSÜ TERCİHİ YAPMA EKRANI: personeltemin.msb.gov.tr e devlet | Hava Harp Okulu, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihleri nasıl yapılır?

MSÜ TERCİHLERİ BAŞLADI! 2022 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan MSÜ sınavına giren adayların tercih dönemi başladı. Personel Temin Daire Başkanlığından son dakika duyuru yapıldı. Peki MSÜ tercihleri nasıl, nereden yapılır? Hava Harp Okulu, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihleri nasıl yapılır? İşte MSÜ tercihi yapma ekranı ve diğer tüm detaylar...
MSÜ TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
Son dakika haberine göre MSÜ tercihleri başladı. Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılan ve 2022-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.'' ifadelerine yer verildi.
MSÜ TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILACAK?
2022-MSÜ tercihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
Şehit/Gazi çocuğu olan adayların dikkatine!
Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir.
Şehit/gazi çocuklarının 2'nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; adayların 2022-MSÜ Sınavında aldıkları puana %10 puan ilavesi yapılacak ve %10 puan ilavesi sonrasında belirlenen çağrı baraj puanı şartını sağlayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağrılacaktır.
Hava Harp Okulu'nu (HHO) tercih edecek adayların dikkatine!
HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih edecek adayların dikkatine!
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih eden adaylardan çağrı kontenjanına girenler mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.
Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan adaylar, MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplanan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır.
Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından 1'inci tercihi Bando Asb. Meslek Yüksekokulu olan adaylar en yüksek puan türüne göre sıralanarak kalan kontenjan miktarı kadar aday sınavlara çağrılacaktır. Harp okulları veya diğer Astsubay Meslek Yüksekokulları için çağrıya hak kazanan adaylar, tercihleri arasında Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu yer alıyor ise tercih sırasına bakılmaksızın Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na alınacaklardır.