3 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU! Bekçi alımı ne zaman olacak, ilan yayımlandı mı? EGM PA 2022 Bekçi alımı şartları neler?

3 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN OLACAK, İLAN YAYIMLANDI MI?

2022 yılında 3 bin yeni bekçi alımı yapılacak. 4 Mart Cuma tarihli Resmi Gazetede alıma dair ilan yayımlandı. Ancak başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Son dakika açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.