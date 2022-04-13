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    • Memur
    • 13.04.2022 08:08
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    • 13.04.2022 08:08
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    MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ soruları tamamı PDF indir! ÖSYM MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

    MSÜ sınavı hakkında sabah saatlerinden itibaren aramalar hız kazandı. Sınav soru ve kitapçıkları açıklandı. Sınava katılım sağlayan adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girerek sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarını görüntüleyebilecek. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ soruları tamamı PDF indir! ÖSYM MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

    MSÜ sonuçları için aramalar hız kazandı. 27 Mart Pazar günü uygulanan MSÜ sınav soru ve cevapları sınavın ardından erişime açıldı. ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonrası adaylar sonuçlarını merakla beklemeye başladı. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilenler!

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    MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    27 Mart Pazar günü gerçekleştirilen MSÜ sınavının sonuçları 14 Nisan tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

    MSÜ SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN AÇIKLANIYOR?

    Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi ve mobil uygulamalar aracılığıyla öğrenebilecekler. Adaylara sonuçlar belge şeklinde gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak amacıyla "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.

        Söz konusu işleme Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından erişilebilmektedir.

        MSÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI
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        Haberler Memur MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ soruları tamamı PDF indir! ÖSYM MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!
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