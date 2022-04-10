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    • Memur
    • 10.04.2022 10:25
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    • 10.04.2022 10:25
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    Gelir İdaresi Başkanlığı 11 avukat alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı 11 avukat alım ilanı dikkat çekti.

    Gelir İdaresi Başkanlığı 11 avukat alacak

    Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 11 avukat alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak avukatların hangi illerde görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte GİB avukat alımı için sınav başvuru şartları
    - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
    - 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
    - En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,
    - Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
    - ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan (B) Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Lisans) katılmış ve KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
    - Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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