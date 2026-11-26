Yoğun bakıma alınan Killa Hakan taburcu oldu! Azer Bülbül detayı dikkat çekti
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Almanya'da yoğun bakıma alınan Killa Hakan'dan sevenlerini sevindiren haber geldi. Zorlu tedavi sürecini geride bırakan ünlü rapçinin sağlık durumuna ilişkin açıklamasında Azer Bülbül ile düetine yaptığı anlamlı gönderme de dikkat çekti.
'Killa Hakan' adıyla tanınan 53 yaşındaki rapçi Hakan Durmuş, 2 Kasım'da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Almanya'da yoğun bakıma alınmıştı.
Yaşamını Almanya'da sürdüren ünlü rapçinin hastaneye kaldırılması, müzik dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden olmuştu.
KONSERİ İPTAL EDİLMİŞTİ
Killa Hakan'ın 12 Aralık'ta gerçekleştirmesi planlanan konseri de sağlık sorunları nedeniyle iptal edilmişti. Yapılan açıklamada sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiği ancak mevcut koşullarda sahne almasının doğru olmayacağı belirtilmişti.
CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞAMIŞTI
Killa Hakan, 2022 yılında da koronavirüse yakalandıktan sonra ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. Akciğer ve böbreklerinde meydana gelen rahatsızlıklar nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi gören rapçi, zorlu bir sürecin ardından sağlığına kavuşarak müzik çalışmalarına yeniden başlamıştı.
BEKLENEN GÜZEL HABER GELDİ
Bir süredir sağlık durumuyla gündeme gelen Killa Hakan'dan sevenlerini sevindiren haber geldi. Ünlü rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yoğun bakım sürecini geride bıraktığını ve hastaneden taburcu olduğunu duyurdu.
Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Killa Hakan, kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine şu sözlerle teşekkür etti:
"Çok şükür, yoğun bakım sürecini geride bıraktım, taburcu oldum. Şimdi iyiyim, her şey yolunda. Bu süreçte arayan, soran, mesaj atan, dualarını ve sevgisini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim. Hepinizin desteğini hissettim. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Sevginiz gerçekten çok kıymetli. Şimdi biraz toparlanma, sonra kaldığımız yerden devam. Daha yapacak çok işimiz, söyleyecek çok sözümüz var."
AZER BÜLBÜL İLE DÜETİNE DİKKAT ÇEKTİ
Sağlık durumunun yanı sıra müzik çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Killa Hakan, 2012 yılında hayatını kaybeden sanatçı Azer Bülbül ile ortak çalışması olan "Zorlar" adlı şarkıya da dikkat çekti.
Ünlü rapçi, yaşadığı zorlu süreçle yeni şarkısı arasında bağ kurarak dinleyicilerine şu sözlerle seslendi:
"Hayat bazen ZORLAR, bizi sınar... Ama biz buradayız, dimdik ayaktayız. Yeni parçamız 'ZORLAR' da tam bu hikâyenin içinden geliyor. Açın, dinleyin, sevgiler!"
KİLLA HAKAN KİMDİR?
Gerçek adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 3 Mart 1973'te Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin çocuğu olan sanatçı, Kreuzberg semtinde büyüdü.
1990'lı yıllarda Islamic Force grubuyla müzik dünyasına adım atan Killa Hakan, Almanya'da Türkçe rap müziğinin öncü isimlerinden biri oldu.
Kariyeri boyunca Ceza ve Fuat Ergin gibi isimlerle ortak projelere imza atan ünlü rapçi, "Çakallar", "Semt Semt Sokak", "Bomba Plak" ve "Son Mohakan" gibi albümleriyle tanındı. Sokak kültürünü ve yaşam mücadelesini şarkılarına yansıtan sanatçı, kendine özgü tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.