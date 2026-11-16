Yalın'dan COP31 konserinde hayranlarına anlamlı sürpriz! Herkese zeytin fidanı hediye etti
Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında sahneye çıkan Yalın, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, konser öncesinde yaptığı anlamlı sürprizle de doğanın korunmasına dikkat çekti.
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Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında sahne alan Yalın, konser öncesinde hayranlarına anlamlı bir sürpriz yaptı.
Dinleyicilerine zeytin fidanı hediye eden ünlü şarkıcı, müzik dolu geceye çevre dostu bir dokunuş kattı.
KENT DIŞINDAN DA ZİYARETÇİ GELDİ
Dün saat 20.00'de COP31 Alanı'ndaki Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da başlayan konsere, Antalyalıların yanı sıra kent dışından gelen ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi.
DOĞANIN KORUNMASINA DİKKAT ÇEKTİ
Sevilen şarkılarıyla dinleyicilerinin karşısına çıkan Yalın, doğanın korunmasına dikkat çektiği etkinlikte müzikle çevre bilincini buluşturdu.
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin