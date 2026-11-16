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Yalın'dan COP31 konserinde hayranlarına anlamlı sürpriz! Herkese zeytin fidanı hediye etti

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında sahneye çıkan Yalın, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, konser öncesinde yaptığı anlamlı sürprizle de doğanın korunmasına dikkat çekti.

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Yalın'dan COP31 konserinde hayranlarına anlamlı sürpriz! Herkese zeytin fidanı hediye etti

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında sahne alan Yalın, konser öncesinde hayranlarına anlamlı bir sürpriz yaptı.

Yalın'dan Antalya'daki COP31 konserinde yeşil mesaj. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Yalın'dan Antalya'daki COP31 konserinde yeşil mesaj. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Dinleyicilerine zeytin fidanı hediye eden ünlü şarkıcı, müzik dolu geceye çevre dostu bir dokunuş kattı.

Yalın'dan COP31 konserinde hayranlarına anlamlı sürpriz! Herkese zeytin fidanı hediye etti-3

KENT DIŞINDAN DA ZİYARETÇİ GELDİ

Dün saat 20.00'de COP31 Alanı'ndaki Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da başlayan konsere, Antalyalıların yanı sıra kent dışından gelen ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi.

Yalın'dan COP31 konserinde hayranlarına anlamlı sürpriz! Herkese zeytin fidanı hediye etti-4

DOĞANIN KORUNMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Sevilen şarkılarıyla dinleyicilerinin karşısına çıkan Yalın, doğanın korunmasına dikkat çektiği etkinlikte müzikle çevre bilincini buluşturdu.

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