"3 ADET DE DEĞİL, TAM 20 ADET FORMA İMZALADI"

Tutak, "Fatih Hoca, Bomonti'deki iki Michelin yıldızlı restoranıma, kızı Buse Terim ile akşam yemeğine geldi. 14 aşamalı (course) tadım menüsünü yediler, fix menü olan hesabı da kuruşu kuruşuna ödedi. Üzerine de bizi kırmadı; öyle yazıldığı gibi 3 adet de değil, tam 20 adet forma imzaladı. Nereden çıkıyor böyle saçma haberler anlamıyorum. Koskoca Fatih Terim'in böyle bir şeye ihtiyacı olabileceğini nasıl düşünür insanlar. Bu kadar mutlu ve güzel bir anıyı bu şekilde algılamaları çok onur kırıcı" dedi.