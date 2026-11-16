Fatih Terim'in 83 bin TL'lik yemek hesabının perde arkası! Forma gerçeği ortaya çıktı
Fatih Terim'in 83 bin TL'lik restoran hesabını imzalı formalarla ödediği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ancak olayın perde arkasından bambaşka bir gerçek çıktı. Hesabını eksiksiz ödeyen Terim'in o gece tam 20 Galatasaray formasını imzaladığı öğrenildi.
Fatih Terim'in, şef Fatih Tutak'ın restoranındaki 83 bin TL'lik hesabı üç imzalı Galatasaray formasıyla ödediği iddiası sosyal medyada gündem oldu. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Tutak, Terim'in hesabı kuruşu kuruşuna ödediğini belirterek o akşamın perde arkasını anlattı.
83 BİN TL'LİK HESABI İMZALI FORMAYLA ÖDEDİ İDDİASI
Günaydın'dan Bülent Cankurt 16 Kasım 2026 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:
Önceki gün sosyal medya, "Galatasaray ve A Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim, şef Fatih Tutak'ın restoranında gelen 83 bin TL'lik hesabı, para yerine 3 adet imzalı Galatasaray formasıyla ödedi" haberiyle çalkalandı!
Benim de dikkatimi çeken haberin detayını öğrenmek için Türk gastronomi dünyasının öncü ismi şef Fatih Tutak'ı aradım.
En baştan söyleyeyim; haber külliyen yalanmış! Fatih Tutak çok kızgın ve üzgündü. "Olur mu öyle şey Allah aşkına Bülent Abi" diye söze başlayan Fatih, tüm detayları anlattı.
"3 ADET DE DEĞİL, TAM 20 ADET FORMA İMZALADI"
Tutak, "Fatih Hoca, Bomonti'deki iki Michelin yıldızlı restoranıma, kızı Buse Terim ile akşam yemeğine geldi. 14 aşamalı (course) tadım menüsünü yediler, fix menü olan hesabı da kuruşu kuruşuna ödedi. Üzerine de bizi kırmadı; öyle yazıldığı gibi 3 adet de değil, tam 20 adet forma imzaladı. Nereden çıkıyor böyle saçma haberler anlamıyorum. Koskoca Fatih Terim'in böyle bir şeye ihtiyacı olabileceğini nasıl düşünür insanlar. Bu kadar mutlu ve güzel bir anıyı bu şekilde algılamaları çok onur kırıcı" dedi.
Hakikaten nereden çıktı bu yalan bilgi acaba? Fatih Tutak kadar Fatih Terim de bu söylentiye kızmış ve üzülmüştür herhalde.