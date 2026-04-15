NE OLMUŞTU?

Kerem Bürsin, yaklaşık 1,5 yıl birlikte olduğu Melisa Sabancı Tapan ile yollarını "iş yoğunluğu" gerekçesiyle ayırırken Selin Yağcıoğlu da 2 yıllık ilişkisi Allan Hakko'dan 2025 Nisan'ında ayrılmıştı. İki ismin yollarının kesişmesi ise hem hayranları hem de magazin çevrelerini şaşırttı. Zira Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Mehtap Algül ile yakın arkadaştı. Algül, konuyla ilgili kamuoyuna "Aramızda herhangi bir sorun yok" açıklamasını yaptı. Yeni yılda Kapadokya tatilinde paylaşılan romantik kareler ve Selin'in "Liseli aşıklar gibi olduk" notu sosyal medyada "2026'da evlenirler" yorumlarını patlatmıştı. Şimdiyse o atmosferin yerini trafikteki gergin buluşma almış durumda.