"Kanseri yendim" diyen Cansever’den üzen haber: İlik nakli süreci başlıyor
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever’in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme ortaya çıktı. Daha önce “Kanseri yendim” diyerek müjde veren sanatçının, Almanya’daki tedavisinde kritik bir aşamaya gelindiği ve ilik nakli planlandığı öğrenildi. Cansever, "Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah." şeklinde içerisinde bulunduğu durumu ifade etti.
Bir süredir Almanya'da lösemi tedavisi gören Cansever'in sağlık durumuna ilişkin son bilgiler sevenlerini endişelendirdi.
İLİK NAKLİ PLANLANIYOR
Gelen bilgilere göre ünlü sanatçı, tedavi sürecinde önemli bir dönemece girdi. Doktorlarının uygun donör bulunması halinde mart ya da nisan ayında ilik nakli planladığı öğrenildi.
"BANA LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULDU"
Cansever, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum.
"BAŞARDIK CANLARIM"
Ünlü sanatçı, bir dönem ise hastalığı yendiğini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Cansever,"Başardık canlarım... Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık."şeklinde ifade etti.
GÖZLER İLİK NAKLİ SÜRECİNE ÇEVRİLDİ
Cansever'in Almanya'daki tedavisi sürerken, gözler ilik nakli sürecine çevrildi. Sevenleri ise sanatçı için dua etmeye devam ediyor.