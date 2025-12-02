PODCAST CANLI YAYIN

Yoğun bakımdan çıktı! İşte Murat Cemcir’in son sağlık durumu

Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakıma alındığı öğrenilmişti. Ünlü oyuncunun yoğun bakımdan çıkarıldığı açıklandı. İşte Murat Cemcir’in son sağlık durumu...

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz çarşamba günü evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve iç kanama geçirdiği belirlenmişti. Birçok sevilen projede yer alan oyuncunun yoğun bakıma alınması hayranlarını endişelendirmişti.

Hastane cephesinden dün yapılan açıklamada, divertikül kanaması nedeniyle müdahale edilen Cemcir'in tedavisinin sürdüğü ve yoğun bakımdan çıkarılmasının beklendiği ifade edilmişti.

Son Sağlık Durumu

Bugün ise sevindiren gelişme yaşandı. Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken, Murat Cemcir'in yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.

"Doktorlar Az Daha Bağırsaklarını Alacaklarmış"

Oyuncunun yaşadığı süreci paylaşan Erken, evde aniden fenalaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Evdeyken bağırsaklarında kanama oluyor ve düşüp bayılıyor. Yüzünde ve kafasında şişlik varmış. Doktorlar az daha bağırsaklarını alacaklarmış, ama gerek kalmıyor. Bağırsakta baloncuk şeklindeki yaraların azması diyorlar. Dün akşam kendine geliyor, şükür bugün daha iyiymiş. Yoğun bakımdan da çıkmış"

Divertiküler Kanama Nedir?

Divertiküler kanama, bir kesenin duvarındaki küçük bir kan damarı patladığında meydana gelir. Kanama şiddetli ve hatta bazen yaşamı tehdit edici olabilir. Bağırsak tıkanıklığı, yiyecek, sıvı, hava veya dışkının bağırsaklarınızdan geçmesini engelleyen kısmi veya tam tıkanıklıktır.

Murat Cemcir Kimdir?

1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun oldu. 2001 yılından beri İstanbul'da yaşayan Murat Cemcir'in bir de kız kardeşi bulunmaktadır. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile de ilgilenen Murat Cemcir'in Wing Chun'dan dereceleri vardır.

Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni topladı. 2012 yılında "İşler Güçler" dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda "Düğün Dernek" filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı.

2014 yılında "Kardeş Payı" adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. "Düğün Dernek 2: Sünnet" sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer aldı. Ünlü oyuncu son olarak yine başrollerini Ahmet Kural'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filminde rol aldı.

