Emre Altuğ’un konserine giden Çağla Şıkel sessizliğini bozdu: Mesaj attım geri dönmedi!

Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında konuyla ilgili şunları söylemişti: "7 Kocalı Hürmüz müzikalinde Mine Koşan inanılmaz beğenilmiş. Sesiyle duruşuyla. Uzun zamandır da ekranda olmadığı için. Mine Koşan'ın müzik okuyacağı sırada bir kod gibi bir şey varmış. Bir işaret veriliyor Mine Koşan o an giriyor. Mine Koşan yapılmadığını söylüyor. Böyle iddialar var. Beklemiş ama herhangi bir şifre gönderilmemiş. Bu tamamen bir iddia. Çağla Şıkel de 'zamanında gelmedi, girmedi' diyerek serzenişte bulunmuş. Bunun üzerine de Mine Hanım evde otururken bir telefon açılıyor ve 'İlişkiniz kesildi' deniliyor"