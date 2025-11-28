PODCAST CANLI YAYIN

Emre Altuğ’un konserine giden Çağla Şıkel sessizliğini bozdu: Mesaj attım geri dönmedi!

Çocukları ile birlikte eski eşi Emre Altuğ’un konserine giden Çağla Şıkel, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak Mine Koşan gerilimi hakkında ilk kez konuştu. Sessizliğini bozan Şıkel, “Mesaj attım geri dönmedi” diyerek olayın perde arkasını anlattı.

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'un sahne aldığı konseri, oğulları Kuzey ve Uzay Altuğ ile birlikte izledi. 2015 yılında boşandığı Altuğ ile çocukları için dostane ilişkilerini sürdürmeye devam eden Şıkel, konser öncesinde basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Çağla Şıkel'e, son günlerde gündeme gelen Mine Koşan gerilimi ve Koşan'ın "7 Kocalı Hürmüz" müzikalinden ayrılığı soruldu; Şıkel, kendisinin sebep olduğu iddialarına ilk kez yanıt verdi. Şıkel, mesajla iletişim kurduğunu ancak yanıt alamadığını belirterek, Koşan'a karşı herhangi bir olumsuz tavır taşımadığını vurguladı.

Ünlü isim şöyle konuştu:

O kadar kıymetli bir sanatçı ki... O tamamen yapım şirketiyle arasında olan bir şey. Onu çok seviyoruz ve çok kıymetli. Ben mesaj attım kendisine, geri dönüş olmadı. Güzel bir mesaj attım. Bana tavır aldığını düşünmüyorum

NE OLMUŞTU?
Mine Koşan'ın kadrodan çıkarılması, uzun süre konuşulan bir olay olmuştu. Müzikal sırasında yaşanan sorunların ardından, Koşan'ın başrolde yer alan Şıkel'in isteğiyle oyundan çıkarıldığı iddia edilmişti. Koşan, telefonla yapılan bilgilendirmeyi doğrulayarak, olayın ardından kadrodan çıkarıldığını öğrenmişti.

Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında konuyla ilgili şunları söylemişti: "7 Kocalı Hürmüz müzikalinde Mine Koşan inanılmaz beğenilmiş. Sesiyle duruşuyla. Uzun zamandır da ekranda olmadığı için. Mine Koşan'ın müzik okuyacağı sırada bir kod gibi bir şey varmış. Bir işaret veriliyor Mine Koşan o an giriyor. Mine Koşan yapılmadığını söylüyor. Böyle iddialar var. Beklemiş ama herhangi bir şifre gönderilmemiş. Bu tamamen bir iddia. Çağla Şıkel de 'zamanında gelmedi, girmedi' diyerek serzenişte bulunmuş. Bunun üzerine de Mine Hanım evde otururken bir telefon açılıyor ve 'İlişkiniz kesildi' deniliyor"

