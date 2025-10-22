Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine mi girdi? Şok açıklama

Sunucu İlknur Özkuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Melisa Dilara Tatlıtuğ'un Hendek Cezaevi'nde tutuklu olduğunu, bu bilgiyi aynı koğuşta kalan bir kişinin kendisini arayarak verdiğini öne sürdü. Özkuş, "Beni cezaevinden biri aradı ve Melisa Tatlıtuğ'un aynı koğuşta kaldığını belirtti" ifadelerini kullandı.