Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine mi girdi? Şok açıklama

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ’un cezaevine girdiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ortaya atılan iddialar duyanları şaşkına çevirirken gözler Tatlıtuğ ailesinden gelecek açıklamaya çevrildi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un cezaevine girdiği iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Sunucu İlknur Özkuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Melisa Dilara Tatlıtuğ'un Hendek Cezaevi'nde tutuklu olduğunu, bu bilgiyi aynı koğuşta kalan bir kişinin kendisini arayarak verdiğini öne sürdü. Özkuş, "Beni cezaevinden biri aradı ve Melisa Tatlıtuğ'un aynı koğuşta kaldığını belirtti" ifadelerini kullandı.

Tatlıtuğ'un eski eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı için cezaevine gönderildiği iddia edildi. Bu iddianın ardından aileye yakın bir kaynak, haberi doğrulayıp Melisa Dilara Tatlıtuğ'un "dün tahliye olduğunu" söyledi.

Konuyla ilgili olarak ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesinden resmi bir açıklama henüz gelmedi.

MELİSA DİLARA TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ, 1986 doğumlu. Melisa Dilara Tatlıtuğ, 2007 yılında evlenmiştir. 2 çocuk annesi olan Tatlıtuğ'un ailesinin kökeni ise Adana'ya dayanıyor.

