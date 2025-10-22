Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine mi girdi? Şok açıklama

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un cezaevine girdiği iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Sunucu İlknur Özkuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Melisa Dilara Tatlıtuğ'un Hendek Cezaevi'nde tutuklu olduğunu, bu bilgiyi aynı koğuşta kalan bir kişinin kendisini arayarak verdiğini öne sürdü. Özkuş, "Beni cezaevinden biri aradı ve Melisa Tatlıtuğ'un aynı koğuşta kaldığını belirtti" ifadelerini kullandı.
Tatlıtuğ'un eski eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı için cezaevine gönderildiği iddia edildi. Bu iddianın ardından aileye yakın bir kaynak, haberi doğrulayıp Melisa Dilara Tatlıtuğ'un "dün tahliye olduğunu" söyledi.