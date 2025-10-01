Barış Murat Yağcı'nın en acı günü! Annesi Arzu Ernak hayatını kaybetti

Survivor All Star 2025 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Barış Murat Yağcı, bugün derin bir acıyla sarsıldı. Yağcı'nın annesi Arzu Ernak vefat etti.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Yağcı, şu ifadeleri kullandı: "Acı kaybımız... Kıymetli annemiz Arzu Ernak'ı bugün tedavi görmüş olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz"
Cenaze bilgilerini de yayınlayan Yağcı, "Cenazesi yarın (2 Ekim saat 13:00'te) Zincirlikuyu Camii'nden öğle namazını müteakiben kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine duyurulur" dedi.