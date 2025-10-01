PODCAST CANLI YAYIN

Barış Murat Yağcı'nın en acı günü! Annesi Arzu Ernak hayatını kaybetti

Survivor All Star 2025’in tanınan isimlerinden oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, anne acısıyla sarsıldı. Yağcı, hayatını kaybeden annesi Arzu Ernak’ın acı haberini sosyal medyadan duyurdu.

Giriş Tarihi:
Barış Murat Yağcı'nın en acı günü! Annesi Arzu Ernak hayatını kaybetti

Survivor All Star 2025 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Barış Murat Yağcı, bugün derin bir acıyla sarsıldı. Yağcı'nın annesi Arzu Ernak vefat etti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Yağcı, şu ifadeleri kullandı: "Acı kaybımız... Kıymetli annemiz Arzu Ernak'ı bugün tedavi görmüş olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Cenaze bilgilerini de yayınlayan Yağcı, "Cenazesi yarın (2 Ekim saat 13:00'te) Zincirlikuyu Camii'nden öğle namazını müteakiben kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine duyurulur" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bu duyurunun ardından çok sayıda ünlü isim ve hayranı, Yağcı'ya taziye mesajları iletti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğan Barış Murat Yağcı, oyuncu, manken ve eski basketbolcudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Best Model of Turkey yarışmasında birincilik kazandıktan sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştır. "Kocamın Ailesi", "Şevkat Yerimdar" ve "Kiralık Aşk" gibi dizilerde rol alan Yağcı, geniş kitlelerce Survivor yarışmalarıyla tanınmıştır. Yakışıklılığı ve sporcu kimliğiyle dikkat çeken Yağcı, sosyal medyada da milyonlarca takipçiye sahiptir.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: DEM Parti'den İYİ Parti'ye tek tek gitti
TBMM'de yeni yasama yılı başladı! Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan meşruiyet açıklaması: "Yok hükmündedir"
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! İsrail'den teknelere siber saldırı: 15 dakika boyunca iletişim kesildi
CHP'den millet iradesine saygısızlık: Meclis sıraları boş kaldı
Takvim ÖZEL | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Afrika planını açıkladı! "Cüzi ücretlerle gelecekler"
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki hafriyat operasyonundan da İmamoğlu çıktı! Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltında
Özgür Özel’den adaylık hamlesi: CHP'deki savaş anketlere girdi!
Can Holding soruşturmasında flaş! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte 350 milyon dolar yanıtı! | Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yok
Sanatçı Güllü’nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı! Servet ve borç iddiaları kafaları karıştırdı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması! "Böyle bir talep beklemiyorduk"
Yunan bile gördü ama muhalefet hala 3 maymunu oynuyor! Kathimerini'den Başkan Erdoğan için "Büyük Türk" manşeti!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 11. Yargı Paketi ve Suça Sürüklenen Çocuklar açıklaması: Taslak hazır | CHP'ye tepki | Terörsüz Türkiye mesajı
ABD iç savaşa mı hazırlanıyor? Trump ve Hegseth’in yüzlerce askerle yaptığı olağanüstü toplantının arka planı
Can Holding operasyonundan bir gün önce Ciner'in borsa hisselerinde hareketlilik! Operasyon sızdırıldı mı?
Devlet Bahçeli'den TBMM açılışına katılmayan CHP'ye sert tepki: "Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır"
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Spor yazarları Galatasaray'ın Liverpool zaferini değerlendirdi! "Enerji patlaması"
Gazze için arabulucu Türkiye! MİT Başkanı Kalın Katar'da | Hamas Trump planını kabul edecek mi?
Yeşilçam efsanesi Şener Şen’in eski eşi şaşırttı! Meğer karı-koca aynı filmde oynamış...