Barış Murat Yağcı'nın en acı günü! Annesi Arzu Ernak hayatını kaybetti

Bu duyurunun ardından çok sayıda ünlü isim ve hayranı, Yağcı'ya taziye mesajları iletti.

Kaynak: Sosyal medya

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğan Barış Murat Yağcı, oyuncu, manken ve eski basketbolcudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Best Model of Turkey yarışmasında birincilik kazandıktan sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştır. "Kocamın Ailesi", "Şevkat Yerimdar" ve "Kiralık Aşk" gibi dizilerde rol alan Yağcı, geniş kitlelerce Survivor yarışmalarıyla tanınmıştır. Yakışıklılığı ve sporcu kimliğiyle dikkat çeken Yağcı, sosyal medyada da milyonlarca takipçiye sahiptir.