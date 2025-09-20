Rusya’da Hande rüzgarı esti! Sinemanın en güzel kadınları açıklandı: Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı zarafetiyle listenin ilk sıralarına yerleşti

Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı Hande Erçel, zarafeti ve güzelliğiyle uluslararası listelerde adından söz ettirdi. Rusya'da çevrimiçi sinema platformu Kion ve medya araştırma şirketi Medialogia, ekranların en güzel kadınlarını seçti.
Ruslar Hande'yi seçti
Listenin birincisi Rus aktris Yuliya Snigir olurken, ikinci ve üçüncü sıralar da uluslararası ünlü isimlere gitti. Türkiye'den listede yer alan tek isim Hande Erçel oldu. Altıncı sırada yer alan Erçel, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Hollywood Yıldızları da Listede
Hande Erçel'i, Jennifer Aniston, Eva Longoria, Margot Robbie ve Sarah Jessica Parker takip etti.
Listedeki isimler, sinemanın ve televizyonun en zarif yüzleri olarak öne çıktı.