Rusya’da Hande rüzgarı esti! Sinemanın en güzel kadınları açıklandı: Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı zarafetiyle listenin ilk sıralarına yerleşti

Uluslararası listede gözler Hande Erçel’de! Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı Hande Erçel, zarafeti ve güzelliğiyle uluslararası listelerde adından söz ettirdi. Rusya’da çevrimiçi sinema platformu Kion ve medya araştırma şirketi Medialogia, ekranların en güzel kadınlarını seçti.

Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı Hande Erçel, zarafeti ve güzelliğiyle uluslararası listelerde adından söz ettirdi. Rusya'da çevrimiçi sinema platformu Kion ve medya araştırma şirketi Medialogia, ekranların en güzel kadınlarını seçti.

Ruslar Hande'yi seçti

Listenin birincisi Rus aktris Yuliya Snigir olurken, ikinci ve üçüncü sıralar da uluslararası ünlü isimlere gitti. Türkiye'den listede yer alan tek isim Hande Erçel oldu. Altıncı sırada yer alan Erçel, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Beni bendeki Hümeyra’yla tanıştırdın"

Hollywood Yıldızları da Listede

Hande Erçel'i, Jennifer Aniston, Eva Longoria, Margot Robbie ve Sarah Jessica Parker takip etti.

Listedeki isimler, sinemanın ve televizyonun en zarif yüzleri olarak öne çıktı.

Hayranlarından beğeni ve yorum yağdı

Erçel'in başarısı, Türkiye'deki hayranlarını da sevince boğdu.

Sosyal medyada binlerce kullanıcı, Hande'nin uluslararası arenadaki başarısını kutladı.

Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra'nın talihsizliği Selim'in mucizesi: "3 ay ömrüm kalmış"| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı

