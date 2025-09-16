PODCAST CANLI YAYIN

Ufuk Özkan intihar mı etti, iddialar nedir? Oyuncu Ufuk Özkan kanser mi, hastalığı nedir?

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın intihar girişiminde bulunduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Geniş Aile dizisindeki “Cevahir” rolüyle hafızalara kazınan Özkan, son paylaşımıyla sevenlerini endişelendirdi. Peki Ufuk Özkan intihar mı etti, iddialar nedir? İşte son durum…

Giriş Tarihi:
Ufuk Özkan intihar mı etti, iddialar nedir? Oyuncu Ufuk Özkan kanser mi, hastalığı nedir?

Son dönemde sağlık sorunları ve nafaka krizleriyle sıkça konuşulan oyuncu Ufuk Özkan, ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. Özkan, evinde istirahat ettiğini ve düzenli kontrollerini yaptırdığını belirterek "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar?" sözleriyle dikkat çekti. Peki Ufuk Özkan kanser mi, hastalığı nedir?

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

SAĞLIK EKİPLERİ EVİNE GİTTİ

Yakınlarının ihbarı üzerine Beşiktaş'taki evine giden sağlık ekiplerinin ünlü oyuncuyu hastaneye kaldırdığı öne sürüldü. İlaç aldığı iddia edilen Ufuk Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

UFUK ÖZKAN'IN İNTİHAR OLAYI NEDİR?

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Uzun süredir haber alınamayan Özkan için yakınlarının ihbarı üzerine evine gelen sağlık ekipleri, oyuncuyu hastaneye götürdü. Yetkililer, Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

UFUK ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

Ünlü oyuncu, intihar iddialarına ilişkin olarak şunları söyledi:
"Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için yüzümde egzama çıktı, ara ara hastaneye gidip geliyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum; makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahat ediyorum ve iki günde bir kontrole gidiyorum."

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

GEÇMİŞTEKİ SAĞLIK VE MADDİ ZORLUKLAR

Özkan, geçmiş yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süre tedavi gördü ve zorlu bir süreçten geçti. Ayrıca eski eşiyle yaşadığı nafaka krizleri de gündeme gelmiş, oyuncu "Kiramı bile zor ödüyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

"ABİM YOĞUN BAKIMDA"

Olayların ardından oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Abim yoğun bakımda. Dualarınıza ve güzel dileklerinize ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

"GEREKİRSE SAHNEDE ÖLÜRÜM"

Gazeteci Asiye Acar ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Umut Özkan'a ulaştığını belirtti. Acar'ın aktardığına göre Ufuk Özkan bir süredir siroz tedavisi görüyor ve nakil için heyetten olumsuz rapor alınması onu oldukça yıprattı. Umut Özkan, ağabeyinin "Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım" sözlerini paylaştı. Acar, ünlü oyuncunun sabah saatlerinde fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.





Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | ABD Dışişleri'nden ilk açıklama
İBB'deki yolsuzlukta 'VIP Yakup' itirafları! İmamoğlu'nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti
Borsa İstanbul
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 48 şüpheli adliyede
İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigül'ün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Başkan imkanları sevgilileri için seferber etmiş
İstanbul ve Karadeniz için sağanak uyarısı! Gün ve saat belli oldu: Termometreler bir anda 7-8 derece düşecek
İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...
Başkan Erdoğan'dan Katar'da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!
26 farklık bozgun hazımsızlık yaptı! Yunan basketbolcu Giannis Antetekounmpo'dan kutsalımız Türk bayrağına küfür | Tepkiler peş peşe...
Bay Kemal "Olağan" yolları kovalıyor! 21 Eylül'de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP'li vekilin evinde görüşecek?
Elazığ'da gökyüzünde iki büyük patlama: Nedeni belli oldu | Patlama sesi güvenlik kamerasında
DOHA zirvesi bildirisi yayımlandı: İslam dünyasından terör devleri İsrail'e 25 maddelik sert tepki
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheliye tutuklama Tekdağ'a ev hapsi
Fenerbahçe maçı sonrası tansiyon düşmedi! Trabzonspor taraftarları TFF binasında toplandı: "Ferhat Gündoğdu'yu istifaya davet ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz | "Savunma alanında tecrübelerimizi paylaşırız" mesajı
CHP'den Cumhur'a nifak sokma çabası! Hikmet Çetin Bahçeli'den "MHP-CHP koalisyonu" istedi: "Kılıçdaroğlu-Beştepe" yalanını kim söyletti?
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama
CHP'nin kurultay davasında "Kılıçdaroğlu gelsin" talebi! Duruşma tutanakları TAKVİM'de: İmamoğlu ve Özel koordinasyonunda hile yapıldı
Togg T10F dört farklı versiyonuyla satışa çıktı! Fiyatları belli oldu: En düşük model ne kadar?