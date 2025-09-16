Ufuk Özkan intihar mı etti, iddialar nedir? Oyuncu Ufuk Özkan kanser mi, hastalığı nedir?

(Kaynak: Sosyal medya) UFUK ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA Ünlü oyuncu, intihar iddialarına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için yüzümde egzama çıktı, ara ara hastaneye gidip geliyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum; makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahat ediyorum ve iki günde bir kontrole gidiyorum."

(Kaynak: Sosyal medya) GEÇMİŞTEKİ SAĞLIK VE MADDİ ZORLUKLAR Özkan, geçmiş yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süre tedavi gördü ve zorlu bir süreçten geçti. Ayrıca eski eşiyle yaşadığı nafaka krizleri de gündeme gelmiş, oyuncu "Kiramı bile zor ödüyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.