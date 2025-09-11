"Beni affedin yapamıyorum" dedi! Paylaşıp hemen sildi! Nilperi Şahinkaya'dan annesinin ölümünden sonra korkutan paylaşım

(sosyal medya)

ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Nilperi Şahinkaya, annesinin kanserle verdiği mücadeleyi kaybettikten sonra sosyal medyadan duygusal bir veda mesajı paylaşmıştı:

"Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim."