Magazin dünyasındaki 'me too' hareketi devam ederken cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Lara Kamhi 19 yıl önce yaşadığı şiddeti dile getirdi. Gelişmelerin ardından Lara Kamhi kimdir? Yönetmen Lara Kamhi kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli? Lara Kamhi olayı nedir? soruları merak ediliyor. İşte ünlü ismin biyografisi...

Sosyetenin ünlü isimlerinden Cefi- Yasemin Kamhi çiftinin kızları Lara Kamhi, Bodrum'da ünlü bir otelin sahibi olan ve sosyetede çok tanınan Volkan Büyükhanlı'dan şiddet gördüğünü açıkladı. Gelişmelerin ardından Lara Kamhi'nin biyografisi ve hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı.

Lara Kamhi kimdir?

1987 yılında İstanbul'da doğan Lara Kamhi, disiplinlerarası çalışmalarıyla sanat ve akademi dünyasında tanınıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Film ve Televizyon bölümünü Görsel İletişim Tasarımı yan dalıyla birlikte Yüksek Onur derecesiyle tamamladı.

Kamhi, Paris Amerikan Üniversitesi'nde Film Çalışmaları, Sorbonne Üniversitesi'nde ise Tiyatro Çalışmaları eğitimi aldı; yüksek lisansını ise University College London Slade School of Fine Art'ta Fine Art Media alanında Onur derecesi ve Julian Sullivan Başarı Ödülü ile bitirdi.

2010'dan itibaren eserleri Türkiye ve yurt dışında galerilerde, müzelerde, festivallerde ve kamusal alanlarda sergilenen sanatçı, PsikeArt, PsikeSinema ve ArtHub gibi dergilerde yazılar kaleme almakta, sinematik deneyim tasarımı, algı kuramı, göstergebilim, sanal gerçeklik ve aşkınlık üzerine seminerler vermekte ve video denemeler üretmektedir.

2024–2025 akademik yılında İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Görsel Estetik dersini veren Kamhi, disiplinlerarası işbirliklerini desteklemek amacıyla kurduğu Prizma Expanded oluşumunu yönetiyor.

Lara Kamhi olayı nedir, ne olmuştu?

Film yönetmeni ve sinema küratörü Lara Kamhi, 19 yıl önce Volkan Büyükhanlı ile sevgili olduğu dönemde yaşadıklarına dair önemli iddialarda bulundu. Sosyetenin ünlü isimlerinden Cefi- Yasemin Kamhi çiftinin kızları Lara Kamhi, Bodrum'da ünlü bir otelin sahibi olan ve sosyetede çok tanınan Volkan Büyükhanlı'dan şiddet gördüğünü açıkladı. Instagram hesabı üzerinden yayınladığı paylaşımla yaşadıklarını aktardı.

Lara Kamhi'nin şiddet iddialarında bulunduğu paylaşım ⤴⤴

Kamhi daha sonra "Herkesin sorduğu 'Bu pisliğin adı ne ve işletmesi hangisi?' sorularına cevap veriyorum. İsmi Volkan Büyükhanlı" açıklamasında bulundu.

