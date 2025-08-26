Lara Kamhi kimdir? Yönetmen Lara Kamhi kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli?

(sosyal medya) 2010'dan itibaren eserleri Türkiye ve yurt dışında galerilerde, müzelerde, festivallerde ve kamusal alanlarda sergilenen sanatçı, PsikeArt, PsikeSinema ve ArtHub gibi dergilerde yazılar kaleme almakta, sinematik deneyim tasarımı, algı kuramı, göstergebilim, sanal gerçeklik ve aşkınlık üzerine seminerler vermekte ve video denemeler üretmektedir.

(sosyal medya) 2024–2025 akademik yılında İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Görsel Estetik dersini veren Kamhi, disiplinlerarası işbirliklerini desteklemek amacıyla kurduğu Prizma Expanded oluşumunu yönetiyor. (Instagram) Lara Kamhi olayı nedir, ne olmuştu? Film yönetmeni ve sinema küratörü Lara Kamhi, 19 yıl önce Volkan Büyükhanlı ile sevgili olduğu dönemde yaşadıklarına dair önemli iddialarda bulundu. Sosyetenin ünlü isimlerinden Cefi- Yasemin Kamhi çiftinin kızları Lara Kamhi, Bodrum'da ünlü bir otelin sahibi olan ve sosyetede çok tanınan Volkan Büyükhanlı'dan şiddet gördüğünü açıkladı. Instagram hesabı üzerinden yayınladığı paylaşımla yaşadıklarını aktardı.