Münir Özkul’un eşi Umman Özkul vefat etti! Cenaze programı belli oldu

2018 yılında hayatını kaybeden merhum sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul'dan acı haber geldi. Umman Özkul, uzun süredir savaştığı kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.
Özkul'un ölüm haberini Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
CENAZE TÖRENİ PROGRAMI BELLİ OLDU
Güner Özkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08.08.2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir"