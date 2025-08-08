PODCAST CANLI YAYIN

Münir Özkul’un eşi Umman Özkul vefat etti! Cenaze programı belli oldu

'Hababam Sınıfı', 'Neşeli Günler', 'Bizim Aile', 'Gülen Gözler', 'Mavi Boncuk' gibi Yeşilçam'a damga vuran filmlerde yer alan usta sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul’dan acı haber geldi. Umman Özkul, uzun süredir savaştığı kanser hastalığı sebebiyle vefat etti. Vefat haberi Münir Özkul’un kızı Güner Özkul tarafından duyurulurken cenaze programı da belli oldu.

2018 yılında hayatını kaybeden merhum sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul'dan acı haber geldi. Umman Özkul, uzun süredir savaştığı kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Özkul'un ölüm haberini Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

CENAZE TÖRENİ PROGRAMI BELLİ OLDU

Güner Özkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08.08.2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir"

