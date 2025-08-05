Sanatçı Selçuk Alagöz yoğun bakıma alındı!

Yaşamını uzun süredir Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürdüren 80 yaşındaki usta sanatçı Selçuk Alagöz'den üzücü haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Selçuk Alagöz yoğun bakıma alındı. 80 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Banu Alagöz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda babasının sağlık durumuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Merhaba, ben Banu. Babam bir süredir hastanede. Bugün yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı. Dualarınızı bekliyoruz."