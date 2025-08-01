İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu

İddiaya göre, M.E.A. ve H.K.A., eğlence mekanında içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı.

İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı kurşunların hedefi oldu (Takvim.com.tr)

EZGİ MOLA'NIN ESKİ EŞİ MUSTAFA AKSAKALLI VURULDU

Bunun üzerine iki kişiden biri tabancayla Aksakallı'ya ateş etti.

Ayağından vurulan Aksakallı yığılırken, eğlence mekanında yaşanan büyük panik ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.