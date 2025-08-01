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İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında dehşet anları yaşandı. İçki içip taşkınlık çıkaran 2 kişi, tartıştıkları işletmeci Mustafa Aksakallı’yı tabancayla ayağından vurdu. Mekandaki panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Aksakallı’nın ünlü oyuncu Ezgi Mola’nın eski eşi olduğu öğrenildi.

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İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu

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İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Hacımemiş Mahallesi'ndeki bir mekanda dehşet anları yaşandı.

İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı kurşunların hedefi oldu (Takvim.com.tr)İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı kurşunların hedefi oldu (Takvim.com.tr)

İddiaya göre, M.E.A. ve H.K.A., eğlence mekanında içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı.

Eğlence mekanında silahlı saldırı!

Mekan sahibi Mustafa Aksakallı, 2 kişiye müdahale etmek istedi.

İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı kurşunların hedefi oldu (Takvim.com.tr)İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı kurşunların hedefi oldu (Takvim.com.tr)

EZGİ MOLA'NIN ESKİ EŞİ MUSTAFA AKSAKALLI VURULDU
Bunun üzerine iki kişiden biri tabancayla Aksakallı'ya ateş etti.

Ayağından vurulan Aksakallı yığılırken, eğlence mekanında yaşanan büyük panik ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı kurşunların hedefi oldu (DHA)İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı kurşunların hedefi oldu (DHA)

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis 2 şüpheliyi de gözaltına alırken, yaralı Aksakallı ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Aksakallı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu
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