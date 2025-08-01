İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Hacımemiş Mahallesi'ndeki bir mekanda dehşet anları yaşandı.
İddiaya göre, M.E.A. ve H.K.A., eğlence mekanında içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı.
Mekan sahibi Mustafa Aksakallı, 2 kişiye müdahale etmek istedi.
EZGİ MOLA'NIN ESKİ EŞİ MUSTAFA AKSAKALLI VURULDU
Bunun üzerine iki kişiden biri tabancayla Aksakallı'ya ateş etti.
Ayağından vurulan Aksakallı yığılırken, eğlence mekanında yaşanan büyük panik ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.